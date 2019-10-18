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MSB'den o iddialara yalanlama: Tamamen gerçek dışıdır

, yer alan " tarafından kullanıldığına" yönelik iddialarla ilgili yapılan açıklamada "İddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 22:14 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 22:14
MSB'den o iddialara yalanlama: Tamamen gerçek dışıdır

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivil/masum kişilerle harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır.

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MSB'den o iddialara yalanlama: Tamamen gerçek dışıdır
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