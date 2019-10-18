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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Başkan : ABD Başkanı ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım. Bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.10.2019 20:40 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 21:18
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şunları aktardı:

"ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk.

Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım.

Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz güvenli bölge çalışmaları olmak üzere bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum."


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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama
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