29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün? 28 Ekim yarım gün tatil olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil olan 29 Ekim gününün Salı gününe denk gelmesi sebebiyle vatandaşlar, 28 Ekim gününün yarım gün olup olmadığını merak ediyor. Zira çoğu çalışan, 28 Ekim'de yarım günlük izin hakkı kullanarak 29 Ekim tatilini hafta sonu ile birleştirmek, 4 günlük tatilin keyfini çıkarmak istiyor. İşte 28 Ekim yarım gün mü sorusunun cevabı…

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

29 Ekim bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bu günün resmi tatil olması kamu çalışanlarını, 28 Ekim gününde kamu çalışanlarına yarım gün izin verilmesi sebebiyle heyecanlandırdı. Kamu çalışanları, 28 Ekim tarihinde yarım gün izin kullanarak 26-27-28-29 tarihlerinde toplam 4 gün izin yapabilecek.

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Saraçhane'deki binada gerçekleşen meclis toplantısında yapılan oylamada, toplu ulaşım araçlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Buna göre, vatandaşlar, kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil; İETT ve Özel Halk ve Otobüs A.Ş'nin (HAVAİST'in araçları hariç) metrobüs, nostaljik tramvay, metro, hafif metro, füniküler, Şehir Hatları A.Ş'ye ait araçlarla ücretsiz seyahat edebilecek.