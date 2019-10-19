Memleketine aile ziyaretine gitmişti, komşularını aradığında gerçek ortaya çıktı...

Edirne Keşan'da ailesini ziyarete giden evde eşini tek bırakan kadın bir süre sonra eşinden haber alamadı. Hemen durumu komşulara bildiren kadın haber beklemeye başladı. Komşuların 65 yaşındaki adamın evine girmesiyle olay aydınlanmış oldu. İşte haberin detayları…

Alınan bilgiye göre, bir süre önce köyüne ailesini ziyarete giden Saniye Sezgin, eşi Kadir Zengin'den (65) haber alamayınca, 29 Ekim Caddesi'ndeki evlerine geldi. Kapıyı çalmasına rağmen eşinden cevap alamayan Sezgin, komşusundan yardım istedi.

Bunun üzerine bir komşusu balkondan eve girerek, kapıyı açtı.Eve giren Saniye Sezgin, eşi Kadir Sezgin'i banyoda hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadir Sezgin'in cesedi Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.