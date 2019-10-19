Ünlülerden ‘Türkiye kazandı’ mesajı

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BUGÜN NELER OLDU

'TürkiyeKazandı' hashtagine Hasan Kaçan, Dursun Ali Erzincanlı, Sevim Emre, Polat Yağcı, Serkan Kaya, Ceyhun Çelikten, Uğur Işılak, İsmail Hakkı ve daha birçok ünlü isim destek mesajı attı.Türkiye kazandı çünkü güçlü lider, güçlü devlet demektir. Allah vatanımızı ve milletimizi korusun.İlk günkü gibi dimdik durarak, eğilmeden, bükülmeden, inançlarımız ve doğrularımızdan taviz vermeden geldiğimiz bu noktada ABD'nin geri vitesini keyifle izlemekteyiz. İyi ki varsın Başkan Recep Tayyip Erdoğan...Aklıyla, siyasi zekasıyla, yüreğiyle, duygularıyla, cesaretiyle, sabrıyla, mücadelesiyle, azmiyle, inancıyla, adamlığıyla, duruşuyla bu millete olan aşkıyla dünyayı ayağına getiriyor. Daha yeni başlıyoruz rabbim güç kuvvet versin Başkan Recep Tayyip Erdoğan.Amacımız düşmanı güvenli bölgemizden atmaksa tabiri yerindeyse fırlatıp attık hepsini. Türk'ün, Türk'lerin gücünü tekrar gördüler. MAGAZİN