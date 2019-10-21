Ayn el Arap ve Münbiç masada

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarına yönelik Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak toplantı, Erdoğan ile Putin'in bu yıl içindeki sekizinci yüz yüze görüşmesi olacak. Görüşmede Barış Pınarı Harekâtı çerçevesindeki gelişmeler, özellikle Münbiç ve Ayn el Arap'daki durum ele alınacak. Erdoğan, PYD-YPG'ye Rusya'nın destek vermemesini isteyecek. Bu arada Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Suriye'de PKK/YPG'nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini ifade etti. ANKARA