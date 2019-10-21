Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli mesajlar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Demokrasinin ve adaletin tesisi dünyadaki farklı sesleri biraraya getirmekten oluşuyor. Türkiye'nin bölgeyi terörden arındırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için burada konuşmacı olmasına rağmen gelmeyenlerin teröre destek verdiklerini düşünüyorum.

HAREKATI PROTESTO ETMEK İÇİN KATILIM SAĞLAMAYANLARA ÇOK SERT TEPKİ

Forumda çok farklı dünya görüşünden insan biraraya gelmişken bu tavrı doğru bulmuyorum. Sınırları masada cetvelle oluşturulan devletler hiçbir zaman gerçek devlet olamayacak.

Türkiye'nin diğer devletlerden farkı işte burada yatıyor. Biz sahip olduğumuz her şeyin bedelini ödemiş ve ödemeye devam eden milletiz. Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler yanlış hesapların bozulmaya mahkum olduğunun göstergesidir.

BİZ AYRIM YAPMADAN TERÖRİSTE TERÖRİST DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında hiçbir toplumun özgürlüğünde gözü yoktur. Bu böyle bilinsin. Herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan ve Afrika'da başka niyetlerle at koşturuyor olabilir ama biz kardeşlerimiz için oradayız. Biz ayrım yapmadan teröriste terörist demeye devam edeceğiz. Mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz.

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