Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yıldız Teknik Üniversitesinin yeni akademik yılı açılış törenine katıldı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz." dedi.

Oktay, şunları kaydetti:

"365 bin mültecinin gönüllü geri dönüş yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatı bölgelerinden sonra şimdi de sıra Fırat'ın doğusunu bölge halkı için güvenli hale getirmekte son derece kararlıyız. Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezleriyle 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır. Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, elektrik, su gibi tüm temel hizmetleri hiçbir ayrım yapmadan ve karşılık beklemeden Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunmaktayız."

Oktay, "120 saatlik sürenin bitiminde teröristler silahları bırakarak inlerinden çıkacak ve bölgeyi terkedeceklerdir." diye konuştu.