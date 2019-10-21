Firari Ergenekon savcısı İstanbul’da yakalandı

Firari Ergenekon savcısı Mehmet Murat Dalkuş İstanbul'da Jandarma operasyonu ile yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından olan ve kamuoyunda "Ergenekon" davası olarak bilinen davanın 667.KHK ile ihraç edilen savcılarından olan Mehmet Murat Dalkuş 3 yıldır aranıyor ve sürekli yer değiştiriyordu.





Ayrıca "suç uydurmak, görevi kötüye kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Yargıtay 8.Ceza Dairesi ve İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği taraflarından yargılandığı davalarda aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılması kararlaştırılan Mehmet Murat Dalkuş'un izine bir süre önce İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından ulaşıldı.

Sürekli adres değiştiren firari sanık eski savcı Mehmet Murat Dalkuş'un İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 aydır yapılan istihbari çalışmalar sonucu önce kullandığı aracının tespit edilmesi ardından sivil Jandarma ekiplerinin site hizmetlerinde çalışanlar kılığında yaptıkları takipler ve 120 saatlik kamera kaydı incelemeleri neticesinde adresi belirlendi.

Dalkuş bugün 19.30'da saklandığı Esenyurt'taki lüks sitede İstanbul İl Jandarma TEM Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Mehmet Murat Dalkuş, İstanbul İl Jandarma'da sorguya alındı. Şahsın yakalandığı adreste yapılan aramalar sonucu saklanmasına yardım eden kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.



