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Görevden alınan 3 'li belediye başkanı gözaltına alındı!

Terör soruşturması kapsamında, görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kayapınar Belediye Başkanı ve Bismil Belediye Başkanı gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 08:47 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 09:01
Görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı!

Diyarbakır'da HDP'li görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kayapınar ve Bismil Belediye başkanları gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından biri görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, gözaltına alındı.

Mızraklı'nın jandarmada, Yılmaz ve Ayaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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