İrademizi dünyaya gösterdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul Maltepe'de 11'inci Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

Başkan Erdoğan, Rize Günleri programında konuştu

Barış Pınarı Harekâtı ile ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. 9 günde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık. 120 saatlik mutabakata uyulduğunda ne ala, uyulmazsa 120 saat bittiğinde biz Barış Pınarı Harekâtı'na aynen devam ederiz.

Ülkemiz, Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye sınırımızda kurulmaya çalışılan terör koridoruna öldürücü darbeyi indirmiştir. Bunun yanında harekât, bölgemize yönelik emperyalist senaryoları da darmadağın etmiştir.



Terör örgütü ile anlaşmadık. ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok. Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, son teröristi temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. ABD'li müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır.

Sigara şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor. O yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın. İnanın bu sigara haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi. Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz.

Yakın zamanda da tek tip paket sigara uygulamasına geçilecek. Sigarayla mücadelede devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelede başarıya ulaşma şansı yok.