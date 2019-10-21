Teröristlere yakın takip

Barış Pınarı Harekâtı'na 17 Ekim akşamı ABD ile imzalanan 13 maddelik mutabakat kapsamında verilen 5 günlük ara yarın akşam sona eriyor. Genel anlamda sessizliğin hakim olduğu Tel Abyad-Resulayn hattında, PKK/YPG'ledir bölgeden çekilip çekilmedikleri keşif uçakları ve İHA'lar tarafından adım adım izleniyor. Resulayn'ın merkezini tamamen boşaltan teröristlerin, ilçe yakınındaki bazı noktalardan da ABD'ye tanınan 120 saatlik sürenin sonuna kadar çekilmesi bekleniyor.

Tel Abyad'dan canlı yayın! Terörden arındırılan ilçe merkezinde hayat normale döndü!



AŞİRETLERDEN BİLGİ ALINIYOR

TSK bölücü teröristlerin hareketlerini takip ederken, Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları da sahada aşiret reisleri ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek, gelişmeleri izliyor. Resulayn bölgesin- de Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir Polat, terör örgütünün kapattığı camileri tekrar hizmete açarken bölgenin ileri gelenleri ile bir araya geldi. Tel Abyad'da ise Şamiye Cephesi Komutanı Ebu Ali Succur köy köy gezerek aşiret reisleriyle görüşerek, bölge sakinlerinin sorunlarını dinledi. PKK/YPG'li teröristlerin sahadaki hareketleri hakkında yerel kaynaklarla görüşülerek bilgi alındı. Bölücü terörör örgütünün geride bıraktığı tahribatı gidermek için de TSK ve SMO unsurları çalışmaları sürdürüyor. Bölgede bırakılan EYP ve mayınlar bir bir imha edilirken teröristler tarafından kazılan hendek ve tünellerde kapatılmaya başlandı.



OKULLAR BU HAFTA TATİL

Öte yandan Şanlıurfa'nun Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik'te ise sınıra yakın okullarda eğitime 5 gün ara verildi. Mardin'de de Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin sınır hattındaki 156 köyünde okullar bu hafta tatil edildi.



TRUMP: KÜÇÜK ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter mesajında "Süreç iyi gidiyor. Küçük çatışmalar olsa da hızla sona eriyor. ABD askerleri çatışma ya da ateşkes bölgesinde bulunmuyor" ifadelerini paylaştı.