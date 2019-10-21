Türkiye asker selamıyla tek yürek oldu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan ve Kayseri Hava İndirme Komando Tugayı'nda 1983, 1984, 1985, 1986 ve 1987 yıllarında vatani görevini yapan 97 asker, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Saat Kulesi önünde bir araya geldi .Burada mavi berelerini takan grup "Barış Pınarı Harekatı'na tam destek" yazılı pankart açtı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine giden aralarında 15 Temmuz'un şehit ikiz polisleri Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç'un da bulunduğu grup kurban kesti. Antalya'da ise İnsani Yardım Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği üyeleri, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde 'Barış Pınarı' yazılı pankart açtı.