Adnan Selçuk Mızraklı kimdir ve nereli? Adnan Selçuk Mızraklı neden tutuklandı?

Adnan Selçuk Mızraklı, bir süredir gündemin en çok araştırılan kişileri arasında öne çıkıyor. 2019 yerel seçimleri neticesinde HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı olan siyasetçi, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden el çektirilmişti. Terör soruşturması neticesinde tutuklanan Mızraklı, 2018 seçimlerinde de HDP Diyarbakır Milletvekili seçilmişti. Peki, Adnan Selçuk Mızraklı kimdir, nereli ve neden tutuklandı?

ADNAN SELÇUK MIZRAKLI KİMDİR, NERELİ?

Adnan Selçuk Mızraklı, Siverek'te ilkokul öğretmeni bir babayla ev emekçisi bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üç yaşındayken babasının görevi nedeniyle Siverek'ten Eskişehir'in bir köyüne giderler. Üç yıl iki ayrı köyde görev yaptıktan sonra merkeze yerleşirler.

İlkokulu bitirdikten sonra İngilizce eğitim verilen Kadıköy Maarif Kolejini kazandı daha sonra Türkiye sıralamasında yüksek bir puanla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaydını yaptırdı. Ardından Ankara'da Onkoloji Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz bölümünde çalıştı.

Adnan Selçuk Mızraklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den %62 oy oranıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

ADNAN SELÇUK MIZRAKLI NEDEN TUTUKLANDI?

22 Ekim 2019 Salı günü, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklandı.