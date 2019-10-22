Başkan Erdoğan ve Putin ortak basın toplantısı düzenliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Putin alınan kararları açıklıyor.



Putin'in açıklamalarınden önemli başlıklar;



Sayın Cumhurbaşkanı, bayanlar, bayanlar. Türkiye Cumhurbaşkanına davetimi kabul ettiğim için müteşekkiriz. Kısa bir süre önce telefon görüşmesi yaptık, davetimi o gün dile getirdim. Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki durumu müzakere ve Fırat'ın ötesindeki durumu da ele almak için bugün biraraya geldik. Sayın Erdoğan Türkiye'nin askeri harekatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Biz defalarca Türkiye'nin milli güvenliklerini temin etmek için adımlar atmak istediği niyetini anlayışla karşılıyoruz.



Türkiye'nin endişelerini paylaşıyoruz. Suriye ile kuzeydoğundaki Kürtler arasında geniş bir diyalog başlatılması gerekiyor.

" TÜRKİYE İLE SURİYELİLER BİRLİKTE SAĞLAYACAK"

Terör örgütlerinin Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu harekattan yararlanmaması, bunların arasında DEAŞ var. Militanları cezaevlerinde bulunuyorlar, kaçma teşebbüsünde bulunuyorlar. Suriye'de kalıcı barışın ve istikrarın sağlanması ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duymakla mümkündür. Bölgedeki barışı ve istikrarı Türkler ile Suriyeliler birlikte sağlayacak. Suriye hükümeti ile kuzey doğudaki Kürtler arasında geniş diyalog başlatılması gerekiyor. Bu kapsayıcı diyalog yoruyla Kürt, çok uluslu Suriye halkının hak ve hukukları ancak bu şekilde savunulabilir.



'ULUSAL PARALARLA ÖDEMELERİ ÖNGÖREN SÖZLEŞME İMZALANDI'



Suriyeli göçmenlerin vatanlarına dönmeleri gerekiyor. Uluslararası topluma, BM'nin ilgili kurum ve kuruluşlarına göçmenlerin dönüşünü desteklemelerini bekliyoruz. Herhangi bir ayrımcılık, siyasallaştırma ve ön şartlar ileri sürmeden yapmalılar. Büyük bir memnuniyetle ticaret hacmimizin arttığını gözlemliyoruz. Ulusal paralarla ödemeleri öngören hükümetlerarası anlaşma imzalandı.

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