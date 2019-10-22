‘Belediye ortak girişiminin 3 katı fazla teklif veren şirket ihaleyi kazandı’

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının atıl durumdaki bazı bölümlerinin ihalesinden İBB şirketlerinin elenme sebebinin, "Belediyenin söz konusu firmalarının, istenilen şartları gerek tek tek gerekse ortak girişim olarak yerine getirememesi" olduğunu açıkladı. Haydarpaşa ve Sirkeci'de bahse konu gayrimenkullerin bulunduğu alanların sit kapsamında olduğunu ve imar kısıtlılığı bulunduğunu belirten Turhan, "Bu alanlar, Marmaray hizmete girdikten sonra yolcu hareketliliğinin azalması nedeniyle ihtiyaç dışı kalmıştır. İlgili ihale ise baştan sona, TCDD'nin kiralama yönetmeliğine uygun olarak yapılmıştır" dedi. Belediye şirketlerinin ihaleden elenme sebebinin, belediyenin söz konusu firmalarının, istenilen şartları gerek tek tek gerekse ortak girişim olarak yerine getirememesi olduğunu açıklayan Turhan, şunları kaydetti: "Ayrıca açık açık şartnamede 'müştereken ve müteselsilen' ifadesinin belirtilmesine rağmen teklif mektubu ekinde bu ifadeye yer verilmemiş ve değiştirilmiştir. İhale Komisyonu tespitleri sonucu söz konusu şirketleri ihale dışı bırakmıştır. Kaldı ki ihaleye belediyenin ortak girişimi daha düşük teklif vermiştir. Belediye ortak girişiminin teklifinin 3 katı teklif veren şirketin, ihaleyi kazanmasından daha doğal ne olabilir?" ANKARA