Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Hıncal Uluç'tan Fatih Portakal için çok sert yazı

'tan için çok sert yazı

Sabah gazetesi yazarı bugünkü yazısında Fox TV'den sürekli algı operasyonları peşinde koşan için "Artık amacını da biliyorum Fatih!..Kimden yana olduğunu da.." şeklinde yazdı.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 00:37 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 19:58
Hıncal Uluç'tan Fatih Portakal için çok sert yazı

Sabah yazarı Hıncal Uluç bugünkü "Bir 'Yandaş' gazeteden Manşet ve Yorum başlıklı yazısında Fox TV'den Fatih Portakal için sert ifadeler kullandı.

"Etki ajanları" neden harekete geçti?

Daha önce köşesinden Portakal'a amacı ve kimden yana olduğu şeklinde 2 soru sorduğunu hatırlatan Uluç "Artık amacını da biliyorum Fatih!..Kimden yana olduğunu da.." şeklinde yazdı.

İşte Uluç o satırları

HINCAL ULUÇ'UN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal "Türkiye'nin başarısını" hazmedemedi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hıncal Uluç'tan Fatih Portakal için çok sert yazı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN