Hıncal Uluç'tan Fatih Portakal için çok sert yazı

Sabah yazarı Hıncal Uluç bugünkü "Bir 'Yandaş' gazeteden Manşet ve Yorum başlıklı yazısında Fox TV'den Fatih Portakal için sert ifadeler kullandı.

"Etki ajanları" neden harekete geçti?

Daha önce köşesinden Portakal'a amacı ve kimden yana olduğu şeklinde 2 soru sorduğunu hatırlatan Uluç "Artık amacını da biliyorum Fatih!..Kimden yana olduğunu da.." şeklinde yazdı.

İşte Uluç o satırları

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FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal "Türkiye'nin başarısını" hazmedemedi