Ünlü işadamı dolandırıcıyı dize getirdi!

İstanbul Nişantaşı'nda bulunan The Sofa isimli otelin sahibi Hıfzı Ali Güreli'nin başına ilginç bir dolandırıcılık olayı geldi.

"VALİ YARDIMCISIYIM, PARA GÖNDER"

Olay ardından hemen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Güreli'nin avukatları şikâyet dilekçesinde olayı şu şekilde anlattı: Hıfzı Ali Güreli'nin telefonu geçtiğimiz aylarda arandı. Şüpheli İbrahim Efe E. kendisini İstanbul Vali Yardımcısı olarak tanıttı. İstanbul Valiliği adına ilik nakli amaçlı olarak bir aile için para toplandığını ve bir iş adamı olarak bu parayı vermek zorunda olduğunu, aksi takdirde sonuçlarına katlanacağını söyleyerek Güreli'yi tehdit etti. Aynı şekilde dolandırıcı parayı yatırması için de banka hesabını göndereceğini belirtti.

ISRARLA DEVAM ETTİ

Güreli, başta kendisini İstanbul Vali Yardımcısı olarak tanıtan dolandırıcıdan gelen telefonları dikkate almasa da aynı şahıs ısrarla aramaya devam etti. Ünlü iş adamını arayarak taciz ve tehdit eden İbrahim Efe E., artık aramalarına cevap alamadığı için "Ali bey sizi aradım ulaşamadım" diyerek hesaba para yatırmasını belirttiği IBAN numarasını ve banka hesap ismini mesaj olarak gönderdi.

GERÇEK VALİ YARDIMCISINI ARADI

Bu mesaj ardından Güreli kişinin dolandırıcı olabileceğinden şüphelenerek İstanbul Vali Yardımcısı'nı aradı. İlik nakli amaçlı bir aile için para toplanıp toplanılmadığını sordu. Vali Yardımcısı ise İstanbul Valiliği adına böyle bir para toplanmadığı, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını, hemen suç duyurusunda bulunması gerektiğini söyledi.

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Bunun üzerine Hıfzı Ali Güreli avukatları aracılığıyla kendisini İstanbul Vali Yardımcısı olarak tanıtan ve valilik adına para topladığını söyleyerek defalarca kendisini tehdit eden şüpheli İbrahim Efe E.'den şikâyetçi oldu. Güreli, devlet büyüklerinin adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve tehdit eden şüphelinin 'Dolandırıcılık' ve 'Tehdit' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Savcılık, hakkında soruşturma başlattığı şüphelinin eylemini 'Basit yalan' mahiyetinde değerlendirerek 'Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' verdi. Verilen karara itiraz ardından dosya yeniden savcılığa gönderildi. Savcılık olayı derinlemesine araştıracak.