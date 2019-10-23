CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için "terör örgütü değildir" açıklaması yaptı.

CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksunger, skandal ifadelere imza attı.

CNN Türk'teki Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışıldı. CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, skandal ifadelere imza attı.

CHP’li Erdal Aksünger'den canlı yayında skandal PYD ifadesi

Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suiye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Ahmet Hakan'ın açık açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü sorusuna" Erdal Aksünger, PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.

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KILIDAROĞLU DA AYNI AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.

CHP'lilerin skandal PYD tercihi!

TERÖRİSTLER 20 SİVİLİ ŞEHİT ETTİ

Barış Pınarı Harekatı icraa edilirken terör örgütü PKK/PYD'liler sivilleri hedef alan saldırılar yaptı. Teröristlerin çocuk parkından ve çeşitli bölgelerden yerleşim yerlerine yaptığı saldırılarda 20 sivil ve 7 asker şehit oldu.