FETÖ firarisi savcı böyle yakalandı

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FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Esenyurt'ta saklandığı evde yakalanan eski Ergenekon savcısı Mehmet Murat Dalkuş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Mehmet Murat Dalkuş, "suç uydurmak, görevi kötüye kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından Yargıtay 8.Ceza Dairesi ve İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği taraflarından yargılandığı davalarda hakkında çıkarılan kırmızı bültenle aranıyordu.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mehmet Murat Dalkuş'un 3 yıldır sürekli adres değiştirdiğini belirledi. Yaklaşık 2 ay süren istihbari çalışmalar neticesinde firari Dalkuş'un ikamet ettiği Esenyurt'taki site ve kullandığı aracı tespit edildi. Firarinin şüphelenmesini ve kaçmasını önlemek için ikamet ettiği siteye yerleşen Jandarma ekipleri, site çalışanlarının kıyafetlerini giyerek sürekli kılık değiştiren şüpheliyi yakın takibe aldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Burada takibe devam eden Jandarma ekipleri, kimliği kesinlik kazanan şüphelinin illegal yollardan yurtdışına kaçmasına engel olmak için operasyon düğmesine bastı ve firariyi kıskıvrak yakaladı. Firari FETÖ'cü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Dalkuş, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, "15 Temmuz'dan sonra gözaltına alındım. Çıkarıldığım mahkemece sağlık sorunlarım nedeniyle serbest bırakıldım. Savcının itirazı üzerine hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Kararın hukuki olmadığını düşündüğüm için teslim olmadım. Sağlık sorunlarım var, adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, hakkındaki suçlamalar, benzer konumdaki diğer şüphelilerin tutuklu olması, bugüne kadar kaçmış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağından Murat Dalkuş'un tutuklanmasına karar verdi. DHA