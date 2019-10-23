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'nün gaybubet evlerinde yakalanan 7 kişi tutuklandı

'ta polisin /'nin gaybubet evlerine düzenlediği operasyonda yakalanan 2'si kadın 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.10.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:25
FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalanan 7 kişi tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde örgütün aranan kişileri sakladığı gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenledi. İl merkezinde 6, Elbistan ilçesinde de 1 olmak üzere 7 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasında KHK ile ihraç edilmiş çeşitli mesleklerden 4'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere ise incelenmek üzere el konuldu. FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi olan 'ByLock'u da kullandığı öne sürülen şüpheliler, emniyette sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Ayfer G., Ülkü T., Kürşat K., Muhammet K., Sinan S.., Samet B. ve Yahya G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

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FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalanan 7 kişi tutuklandı
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