FETÖ’nün Türkiye İmamı’nın kızı İzmir’de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

İZMİR'DE YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında örgütün iki numarası olarak bilinen ve FETÖ'nün Türkiye imamı olan gfirari Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt kıskıvrak yakalandı.

"Etki ajanları" neden harekete geçti?

BYLOCK KULLANICISI

Şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bozkurt'un sorgusunun İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde devam ettiği, işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edileceği öğrenildi.

Bilindiği gibi bu sabah saatlerinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmişti. Aralarında 2 Aktif Polis memuru ile 1 ihraç Komiser Yardımcısının da bulunduğu toplam 20 şüpheliyi yakalamak amacıyla İzmir, İstanbul, Manisa ve Kırıkkale illerinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirilmişti.