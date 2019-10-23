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Son Dakika Haberi: Tarihi Soçi mutabakatının maddeleri belli oldu! İşte merak edilen o maddeler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son dakika görüşmesi sonrası iki ülke arasında mutabık kalınan ‘Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası’ yayınlandı. Tarihi mutabakatı Dışişleri Bakanı Mevlüt ve Rus mevkidaşı açıkladı. topraklarında ayrılıkçı gündemleri boşa çıkaracak anlaşmanın maddeleri şöyle sıralanıyor... İşte son dakika haberinin tüm gelişmeler ve 10 maddelik anlaşmanın içeriği...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 09:37
Son Dakika Haberi: Tarihi Soçi mutabakatının maddeleri belli oldu! İşte merak edilen o maddeler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği son dakika görüşmesinden Suriye ile ilgili önemli kararlar çıktı. Başkan Erdoğan İle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği üst düzey görüşmenin ardından Suriye'deki ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkmasını amaçlayan 10 maddelik "Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası" isminde bir anlaşma metni yayımlandı. İşte Türkiye ve Rusya arasındaki imzalanan 10 maddelik tarihi mutabakatın detayları ve son dakika haberinin içeriği…

İşte 10 maddelik tarihi mutabakat

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Son Dakika Haberi: Tarihi Soçi mutabakatının maddeleri belli oldu! İşte merak edilen o maddeler...
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