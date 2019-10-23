Son Dakika Haberi: Tarihi Soçi mutabakatının maddeleri belli oldu! İşte merak edilen o maddeler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği son dakika görüşmesinden Suriye ile ilgili önemli kararlar çıktı. Başkan Erdoğan İle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği üst düzey görüşmenin ardından Suriye'deki ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkmasını amaçlayan 10 maddelik "Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası" isminde bir anlaşma metni yayımlandı. İşte Türkiye ve Rusya arasındaki imzalanan 10 maddelik tarihi mutabakatın detayları ve son dakika haberinin içeriği…

İşte 10 maddelik tarihi mutabakat