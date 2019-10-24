Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yeni kaymakamlarımıza görev hayatlarında başarılar diliyorum. Bizim gözümüzde başarılı kaymakam, görev yaptığı ilçeden ayrıldıktan sonra da uzun yıllar ismi hayırla anılan kişidir.

Kaymakamlarımız bekar ya da evli şoförün yanına oturmalı, kamyonete kömür mü erzak mı koyacak hepsini yüklemeli ve sonra da ev ev dolaşmalı. Kapıyı çalmalı veya içerden gelen sese kulak vermeli. 'Kim geldi' denildiğinde de 'kaymakam' demeli. Kolileri ya da kömürü, odunu indirivermeli. Bununla siz Cumhurbaşkanınızın gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili olmalısınız..

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE ANLAŞMALARI

Sınırımız taciz ediliyorsa gereğini yaptık, yapacağız. Türkiye uluslararası bir mücadelenin içerisindedir. Ruanda'da katliam yapanlar bize ders vermeye kalkmasın. AB'nin sonu samimiyetsizliği ve ikiyüzlülüğünden gelecek.

İdlib'de oluşturduğumuz stabil durum sayesinde yüz binlerce insanın hayatını kurtardık.

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