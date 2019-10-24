CHP’li eski vekilinden itiraf: CHP FETÖ’ye teslim oldu

BUGÜN NELER OLDU

CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş'ten CHP yönetimine ağır suçlamalar geldi. Katıldığı bir televizyon yayınında CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın koltuğundan eden kaset kumpası ve diğer gelişmelerin FETÖ tarafından düzenlendiğini söyleyen Ateş çarpıcı açıklamalarda bulundu.CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen eski milletvekili ve parti yöneticisi Yılmaz Ateş, katıldığı televizyon programında "MHP'yi ve Fenerbahçe Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne teslim olmadı. Eğe dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı. Ben o dönemin MYK'sında görev yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış biriyim. O süreçleri yaşadım, bunları gördüm. Deniz Bey'in de yanlışlarını MYK da söylemiş, dışarı çıktığımda partimi savunmuşumdur. Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, sayın Baykal'ı vermeseydi, Türkiye'nin başına bu melanetler gelmezdi. Türkiye bu zorlukları yaşamazdı" dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Yılmaz Ateş'in CHP'ye yönelik suçlamalarına Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. Özel, Ateş'in, kendisini siyaseten gündeme getirebilmek için, geçmişte önemli görevlerde bulunduğu partisine doğrudan, kasten ihanet ettiğini belirtti. Özel, sözlerinin gerçekle bağdaşmadığını, kişisel çıkar, gündemde kalmayla ilgili olduğu için ayıpladıklarını, kınadıklarını kaydetti. ANKARA