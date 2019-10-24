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'nün sözde il imamı adliyeye sevk edildi

/'ye yönelik operasyonda, 'da yakalanan firari il imamı ile Ulus ilçesi imamı olduğu ileri sürülen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.10.2019 13:49
FETÖ'nün sözde il imamı adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında İstanbul'da tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve polislerce Bartın'a getirilen sözde "il imamı" firari M.Y, eşi H.Y, kızı F.K.Y. ile sözde Ulus "ilçe imamı" İ.K. ve eşi R.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Bartın Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik İstanbul'da, "gaybubet evi" olarak tabir edilen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı tespit edilen 8 farklı adrese operasyon düzenlenmiş, operasyonda, farklı soruşturmalarda aranması olan 5 şüphelinin yakalandığı, yakalananlardan M.Y'nin Bartın il imamı, İ.K'nin ise Ulus ilçe imamı olduğu tespit edilmişti.

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FETÖ'nün sözde il imamı adliyeye sevk edildi
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