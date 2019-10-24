Son dakika: RTÜK Başkanı'ndan CHP'lilere sert cevap

Son dakika: Son dönemlerde vatan haini FETÖ ile ana muhalefet CHP ve uzantılarının kullandıkları dil ve argümanların neredeyse aynı olması dikkatlerden kaçmıyor. Bu tespiti dün CHP'li siyasetçi Yılmaz Ateş, CNN Türk ekranlarında "CHP, FETÖ'ye teslim oldu" diyerek ortaya koydu. İşte son dakika gelişmesinin diğer detayları...

Bugün de FETÖ-CHP ortaklığının hiçbir değişiklik olmaması dikkatlerden kaçmıyor. Son örnek, bütçe hazırlık döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşının gündeme getirilmesi ile kamudaki bazı bürokratların gerçekle bağdaşmayan aylık ücret haberleri olarak görüldü.

Eski RTÜK Üyesi CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, düzenlediği basın toplantısında gerçekle hiçbir ilgisi olmayan şekilde RTÜK Başkanı'nın 60 bin lira maaş aldığını iddia dedi ve Başkan Ebubekir Şahin'in kendisine 'küçük reis' dedirtti iftirasını ekledi.

TUNCAY ÖZKAN'IN BU İFTİRASINA FETÖ'CÜLER SOSYAL MEDYADAN DESTEK VERDİ

CHP'li Ali Öztunç ve Tuncay Özkan'ın bu iftirasına FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçilerinden tam destek geldi.

FETÖ'nün Türkiye'de erişime engelli olan haber siteleri ve sosyal medyadaki trol hesaplarının yanısıra Tarık Toros gibi firari FETÖ'cüler, CHP'li vekillerin ortaya attığı bu yalan haberleri yaygınlaştırmaktan geri durmadı.

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN'DEN CHP'NİN İFTİRALARINA SERT CEVAP

CHP-FETÖ'nün medyadaki kara propagandasına daha fazla dayanamayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sert bir açıklama geldi. Şahin, kişisel Twitter hesabından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın iftira cümlelerini de etiketleyerek "Etik ilkeleri savunacaksınız, dürüstlükten bahsedeceksiniz ama koca bir yalanın ipine sarılarak daha büyük bir yalanı paylaşacaksınız. Yazık! Kendime hiç küçük reis dedirtmedim, bu kimin kompleksidir bilmem. Kendileri bilir maaşım bu yalanın yanından bile geçmez ama çok şükür derim." paylaşımını yaptı.