‘Rusya ile müşterek çalışmalar başladı’

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop dün yaptığı bilgilendirme toplantısında yeni bir hareât icra edilmesine gerek olmadığını belirterek "Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden (dün) itibaren müşterek çalışmalara başlanacak" dedi. Aktop Barış Pınarı Harekâtı'na 130'u kadın olmak üzere 2 bin 300 kişinin gönüllü askerlik yapmak için başvurduğunu belirtti. Kontrol altına alınan bölgede hayatın normale dönmesi çalışmalarına devletin diğer kamu kuruluşlarıyla koordineli olarak devam edildiğini belirten Aktop, "Hayatın normale dönmesi, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de güvenli ve gönüllü olarak evlerine dönmeleri için zemin oluşturacaktır" diye konuştu.Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, bugün ve yarın Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacağını ve Barış Planı Harekâtı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunacağını ifade etti.Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre harekâtın icra edildiği bölgede, askeri anlamda temizlik faaliyetleri sürüyor. Mutabakatın son gününde geçtiğimiz gün açıklanan 136 araç dışında teröristlere ait herhangi bir araç çıkışının yapılmadı.