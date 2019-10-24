Tek tip sigara paketi nedir, nasıl olacak? Tek tip sigara paketi uygulama tarihi belli oldu!

Tek tip sigara paketi uygulaması uzun süredir Türkiye'nin gündeminde yer alsa da son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sigarayı bıraktırmayı amaçlayan bu yeni düzenleme ile zararlı tütün maddelerinin satışı raflardan da kalkacak. Peki, tek tip sigara paketi nedir? Tek tip sigara paketi nasıl olacak? İşte tüm detaylar…

TEK TİP SİGARA PAKETİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha gündeme getirdiği sigarada standart paket uygulaması 5 Aralık'tan itibaren başlıyor. Sigara paketleri tek tip ve tek renk oluyor. paketlerde marka sadece bir yüzeyde yer alacak ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşamayacak. Paketlerde logo, simge veya andırıcı her hangi bir işaret olmayacak. Renk, şekil, ebatlar ve kapalı dolapların şekli Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü alınarak belirlenecek.

20 BİN TL CEZASI OLACAK

Satış alanlarında sigaralar görünen alanlardan kaldırılarak tezgah altında kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Uygulama aykırı davrananlara yönelik ise 20 bin TL para cezası ve 20 gün işletme kapatma cezası verilecek.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de alınan görüş sonrası yasa hazırlandı ve söz konusu düzenleme 5 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek. Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile standart sigara paketleriyle çekiciliğin ve yanıltıcı özelliğin ortadan kaldırılması , sigarayı bıraktırmaya teşvik edilmesi hedefleniyor.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN "SİGARA HARAMDIR"

Sigaraya karşı savaş açtıklarını değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigaranın haram olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı.

"Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayı... Bırakın bu mereti, kendi kendinize zarar veriyorsunuz. İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır' dedi. Yabancı bir sigara şirketi Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın. Tek tip sigara paketi uygulamasına geçiyoruz, çekici, özendirici hiçbir unsura yer verilmeyecek. Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur."

70'DEN FAZLA SÖZ YER ALACAK

Paket üzerinde kullanılan uyarıcı resim ve yazının da alanı yüzde 85'e çıkarılacak. Caydırıcı görüntülerle birlikte oluşturulan resimli uyarılarda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

- Sigara/tütün içenler genç yaşta ölür.

- Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur.

- Sigara/tütün içmek damarları tıkar, kalp krizine ve felçlere neden olur.