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Van’da ’nın mühimmat deposu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü ’nın mühimmat deposu çökertildi. Edremit’in Kurubaş Mahallesi’nde ele geçirilen mühimmat deposunda 12 Adet El Bombası, 4 Adet EYP Yapımında Kullanılan Zaman Ayarlı Düzenek, 20 Adet Fünye, 13 Kilo 290 Gram TNT ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 24.10.2019 08:55 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 10:02
Van’da PKK’nın mühimmat deposu ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Van merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilebilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

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Van Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri görevlilerince Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde bulunan boş arazide ihbar üzerine arama gerçekleştirildi.

Yapılan aralamalarda PKK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bulunan mühimmatlar şu şekilde; 12 Adet El Bombası, 4 Adet EYP Yapımında Kullanılan Zaman Ayarlı Düzenek, 20 Adet Fünye, 13 Kilo 290 Gram TNT Patlayıcı Madde…

Ele geçirilen mühimmatlarla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

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Van’da PKK’nın mühimmat deposu ele geçirildi
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