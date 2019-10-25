Barış Pınarı Harekatı'na bile karşı çıkan şarkıcı Gökhan Özoğuz'a CHP kıyağı...

Seçim döneminde yaptığı açıklamalarla adeta CHP Sözcüsü gibi davranan, Türkiye'nin teröristlere yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na bile karşı çıkan şarkıcı Gökhan Özoğuz, çırpınmalarının karşılığını aldı!
29 EKİM'DE SAHNE ALACAK
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özoğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamarında Ankara'da konser vizesini aldı. Gelişmeyi CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Özoğuz'un konser için ne kadar ücret alacağı ise henüz bilinmiyor. Ekrem İmamoğlu ile sık sık bir araya gelen "Athena Gökhan" İBB kutlamalarında da sahne alacak.