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Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: "Bir nota ile 'ye bildirdik"

'ndan 'da son dakika açıklaması... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’da Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi’ne katıldı. Zirve sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'nin terörist ile görüşmesi hakkında şunları söyledi: "Mazlum Kobani bir teröristtir. Hakkında arama var. Müttefiklerimizin bununla görüşmesi kabul edilemez. Kırmızı bültenli terörist ile müttefiklerimiz görüşemez. Biz bunları bir nota ile ABD'ye bildirdik. Bir teröristle görüşmeniz kabul edilemez."

Giriş Tarihi: 25.10.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 13:08
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Bir nota ile ABD'ye bildirdik

"Rasulayn ve Tel Abyad bölgesindeki teröristler temizlendi. Diğer alanlardaki teröristlerin de çekilmesi konusunda ABD ile mutabakata vardık. Bölgenin istikrarı ve güvenliği için çalışacağımızı gösterdik. Bize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi bizim için önemli. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğimiz gibi. Mülteci ve göçmenlerin de güvenli bir şekilde evlerine dönmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Biz buradaki oyunu bozduk. Bu yüzden Barış Pınarı Harekatı çok önemliydi. Ne gerekiyorsa yapacağız. Dileriz ki, uluslararası toplum da bu konuda bize yardımcı olurlar. Ama herkes bir bahane buluyor."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kırmızı bültenle aranan terörist hakkında açıklama

ABD'YE BİR NOTA İLE BİLDİRDİK"

"Mazlum Kobani bir teröristtir. Hakkında arama var. Müttefiklerimizin bununla görüşmesi kabul edilemez. Kırmızı bültenli terörist ile müttefiklerimiz görüşemez. Biz bunları bir nota ile ABD'ye bildirdik. Bir teröristle görüşmeniz kabul edilemez."

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Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: "Bir nota ile ABD'ye bildirdik"
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