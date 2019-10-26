Başkan Erdoğan Tarihi Fenerbahçe Divan Kurulu'nda

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Saat 12.50'de başlayan toplantıya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya geldi.

Büyük bir katılımın gerçekleştiği toplantıyı canlı takip ediyoruz...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KURUL'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür. En çok sporcu yetiştiren, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Fenerbahçe'dir. Pek çok alanda lider ve öncü olan Fenerbahçe'ye yakışan da buydu ve bunu gerçekleştirmiştir. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da şimdilik 8 sporcusuyla milli formamızla yarışıyor Fenerbahçe.

HİÇBİR ŞEY FENERBAHÇE'Yİ ÜLKESİNE HİZMET YOLUNDAN DÖNDÜREMEMİŞTİR

Hiçbir şey Fenerbahçe'yi ülkesine hizmet yolundan döndürememiştir. Takım tutmak bir gönül işidir. İnsan çıkarı için birçok şey yapabilir, görüntüsünü, mesleğini, siyasi ve sosyal tercihlerini değiştirebilir. Asla yapamayacağı şeylerden biri takım değiştirmektir. Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü. Rahmetli babam sporculuğa devam etmeme müsaade etmedi, okumamı istedi. Sahanın içinde olmasa da Fenerbahçe'yle ile olan muhabbetimiz, çeyrek asrı bırakan siyasi görevlerim sürecinde hizmet verme bakımından bütün kulüplere eşit davranmaya çalıştım.

HİZMET VE İCRAAT KONUSUNDA HERKESİN YANINDA OLDUM

Hizmet ve icraat konusunda herkesin yanında oldum. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi, hiç yeri değişmedi. Atalarımızın da dediği gibi, gönül ferman dinlemiyor. Yüksek divan kurulu üyeliği, Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayalidir. Fenerbahçe'nin on binlerce üyesi var ve bu kadar üye potansiyeli olan bir kulübün yüksek divan kurulu üyesi olmak bizim için ayrı bir mutluluk.

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F.BAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınar Fenerbahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, kongre üyeliğinin 25. yılını doldurdu ve yüksek divan kurulu üyesi oldu. Çok tarihi günler yaşadı bu camia. Bu tarihi günlerin biri de bugündür. Her şeyden önce Fenerbahçeli vatanseverdir. En önemli kuruluş amaçlarımızdan biri olan gençleri vatanı korumak için hazırlamak.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NI TÜM KALBİMİZLE DESTEKLEDİK

Fenerbahçeli, vatanını savunmak için koşar. Aynı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Anadolu'ya silah taşıyan bu camiaydı. General Harrington Kupası'nı kaldırıp, düşman kuvvetlerini cephede bozguna uğratan yine Fenerbahçe'ydi. Barış Pınarı Harekatı'nın tüm kalbimizle yanında olduğumuzu tüm kalbimizle ilan etmiştik.

Barış Pınar Harekatı'na başından beri destek verdiğimizi hep söyledik, bütün Mehmetçiklerimize buradan selam gönderiyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Fenerbahçe, hukukun üstünlüğüne ve adalete inanır.

Ali Koç Yüksek Divan K.urulu Toplantısı'nda hain FETÖ kumpası hakkında konuştu

FETÖ'YE ASLA BOYUN EĞMEDİK

3 Temmuz'da yapılan hain FETÖ kumpasında dostumuz da düşmanımız da bu tavrı en iyi şekilde gördü. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın önderliğinde camia olarak en yalnız kaldığımız dönemde mücadele ederek çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımız, biz bu alçak örgüte boyun eğmedik. FETÖ'ye direnme noktamızda da ülkemizde öncü olduğumuzu düşünüyoruz. Mağduriyetimizden sportif olarak avantaj sağlayanlar oldu. Biz adalete güveniyoruz.

Her şeye rağmen, tüm bu yaşananlara rağmen, o gün de bugün de hukuk ve adalete olan inancımızı kaybetmedik. Ülkemizin hain FETÖ saldırısını püskürtmesinin ardından, 3 Temmuz'da yaşananların da büyük bir kumpas olduğunu gördük. Her platformda seslendirdiğimiz gibi yargıtaydan da kararı bekliyoruz. Biz camia olarak adalete güvenmeye devam edeceğiz.

SAYIN CUMHURBAŞKANIM BİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMADINIZ, SAĞOLUN...

Fenerbahçeli, cumhuriyete bağlıdır ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkar. Bu vesileyle 96. yaşına erişeceğimiz Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutluyor ve daha nice bayramlar diliyorum.Sayın Cumhurbaşkanım, bazı sorunlar olunca sizin kapınıza geldik. Çoğunda bizi yalnız bırakmadınız. Sağolun, varolun.

Sayın Cumhurbaşkanım ilk kez buraya geliyorsunuz. Sizi bu akşamki maça davet etmek istiyoruz. Sizi ağırlamaktan onur duyarız. Gelemezseniz de sizi her zaman ağırlamaktan onur duyacağımızı biliyorsunuz.