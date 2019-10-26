CHP’de disiplin sopası yine çıktı

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CHP'de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine, uygulanan parti politikalarına itiraz eden ve tepki gösterenler için sıkça kullanılan disiplin mekanizması bu kez "CHP FETÖ'ye teslim oldu" diyen eski milletvekili Yılmaz Ateş için çalıştırılacak. CHP'yi FETÖ'ye teslim olmakla suçlayan Ateş'in, yapılacak incelemenin ardından Ankara İl Disiplin Kurulu'na sevk edileceği kaydedildi. Bu arada parti yönetimi "PYD'yi terör örgütü olarak görmüyorum" diyen PM üyesi Erdal Aksünger için ise inceleme başlattı. Bir garip disipline sevk kararı da CHP'den istifa ederek yeniden aday olduğu Kırklareli Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu için seçim sürecinde çalışan partililer için verildi. CHP Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek imzalı genelge ile duyurulan disiplin kararında, Kesimoğlu için çalışan 164 partilinin kesin çıkarma talebiyle il disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildiği ifade edildi.