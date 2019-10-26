Depremin ardından İstanbullulara bir kötü haber daha! Profesörlerden son dakika uyarısı geldi...

İstanbul'da barajlarda yaşanan kuraklık nedeniyle susuz kalma tehlikesi kendini gösterdi! Eylül ve Ekim aylarında İstanbul'a su taşıyan barajlarda ve melende yaşanan kuraklık nedeniyle susuzluk riski tartışmaları yeniden hararetlendi. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi İklim Uzmanı Prof. Dr. Levent Kurnaz da '20 yıl içerisinde tersine göç olup İstanbul'un nüfusu azalmazsa bu kent susuz kalacak' ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL, 20 YIL İÇİNDE SUSUZ KALABİLİR"

Libya, Mısır, Arabistan hattını etkileyen sıcak havanın kuzeye doğru kaydığını vurgulayan Prof.Dr.Kurnaz, uyarılarını şöyle sıralıyor: "Sıcaklık değerlerindeki artışın en büyük nedeni ısı dengesinin bozulmuş olması. Hızlı nüfus artışı, sera gazı salınımı, karbondioksit gazındaki salınım artışı atmosferin ısı dengesini etkiledi. Şuan komşumuz Irak ne kadar kuraksa yakın zamanda Türkiye'nin güney kesimleri de Irak gibi kavrulacak. Sonraki süreçte orta kesimler, sonrasında Karadeniz kavrulacak. Küresel ısınma nüfus yoğunu kentleri etkileyecek. Bu sıkıntıyı en çok megakent İstanbul çekecek. İstanbul'un için özel yasalar çıkartılarak elde kalan mevcut su havzaları ve ormanların mutlaka korunma altına alınmalı. İstanbul'un her iki yakasında da Kuzey'e yapılacak yerleşim yerlerine yasak getirilmeli."