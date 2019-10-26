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Depremin ardından İstanbullulara bir kötü haber daha! Profesörlerden uyarısı geldi...

İstanbul'da Eylül ayında peş peşe meydana gelen depremlerden sonra gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İstanbullular paniğiyle önlemlerini alırken bu kez de başka bir tehlike gündeme geldi. Ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul'a su sağlayan barajların kuraklık sebebiyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıyla nüfusun azalmadığı ve tersine göçün olmadığı takdirde 20 yıl içinde megakentin susuz kalacağı ifade edildi! Boğaziçi ve İTÜ profesörlerinden de konuyla ilgili son dakika yorumu geldi...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 09:31
Depremin ardından İstanbullulara bir kötü haber daha! Profesörlerden son dakika uyarısı geldi...

İstanbul'da barajlarda yaşanan kuraklık nedeniyle susuz kalma tehlikesi kendini gösterdi! Eylül ve Ekim aylarında İstanbul'a su taşıyan barajlarda ve melende yaşanan kuraklık nedeniyle riski tartışmaları yeniden hararetlendi. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi İklim Uzmanı Prof. Dr. Levent Kurnaz da '20 yıl içerisinde tersine göç olup İstanbul'un nüfusu azalmazsa bu kent susuz kalacak' ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL, 20 YIL İÇİNDE SUSUZ KALABİLİR"

Libya, Mısır, Arabistan hattını etkileyen sıcak havanın kuzeye doğru kaydığını vurgulayan Prof.Dr.Kurnaz, uyarılarını şöyle sıralıyor: "Sıcaklık değerlerindeki artışın en büyük nedeni ısı dengesinin bozulmuş olması. Hızlı nüfus artışı, sera gazı salınımı, karbondioksit gazındaki salınım artışı atmosferin ısı dengesini etkiledi. Şuan komşumuz Irak ne kadar kuraksa yakın zamanda Türkiye'nin güney kesimleri de Irak gibi kavrulacak. Sonraki süreçte orta kesimler, sonrasında Karadeniz kavrulacak. Küresel ısınma nüfus yoğunu kentleri etkileyecek. Bu sıkıntıyı en çok megakent İstanbul çekecek. İstanbul'un için özel yasalar çıkartılarak elde kalan mevcut su havzaları ve ormanların mutlaka korunma altına alınmalı. İstanbul'un her iki yakasında da Kuzey'e yapılacak yerleşim yerlerine yasak getirilmeli."

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Depremin ardından İstanbullulara bir kötü haber daha! Profesörlerden son dakika uyarısı geldi...
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