30 bin Suriyeli geri dönmeye başladı

ışışleri

BUGÜN NELER OLDU

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler verilerine göre 30 bin kişinin Barış Pınarı Harekât Bölgesine geri dönmeye başladığını açıkladı. Maas ile görüşmesinde Suriye konusunda ABD ve Rusya'nın varılan mutabakatlarla sahada oluşan yeni durumu tanıdıklarını da vurguladığını kaydeden Çavuşoğlu, "Almanya'dan beklentimiz aramızdaki müttefiklik ruhuna uygun davranmaları ve teröre karşı dayanışma içinde hareket etmeleridir" diye konuştu. Almanya'nın güvenli bölge önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Almanya'nın içinde bu konuda farklı görüşler olduğunu ve önce kendi içinde anlaşmaya varması gerektiğini belirtti. Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünün Türkiye için hassas olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "İsrail ve Fransa'nın başını çektiği bazı ülkeler burada terör devleti kurmaya çalışırken kimse hassasiyet göstermiyordu. Biz her zaman gösterdik" değerlendirmesinde bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Türkiye'yi NATO'da çok önemli bir müttefik olarak gördüklerini vurgularak, diyaloglarını sürdürmek istediklerini belirtti. Maas, önümüzdeki hafta Cenevre'de Suriye'nin anayasa komisyonu için bir araya gelineceğine değinerek Türkiye'nin süreçteki katkısına vurgu yaptı.