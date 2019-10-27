HDP’li Pervin Buldan’dan CHP’ye veryansın: Sessizliklerinin cevabını vereceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terör örgütü PYD'ye ve diğer terör gruplarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Başarıyla tamamlanan operasyona atıfta bulunan Buldan, TBMM'yi 3 gün süreyle boykot ettiklerini hatırlattı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Barış Pınarı Harekatı'na karşı CHP ve diğer muhalefet partilerinden yeterli desteği göremediklerini belirten Buldan, terör operasyonları kapsamında görevden alınan HDP'li isimlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

CHP ile kurdukları ittifak hakkında konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan CHP'ye sitem etti!

İNKAR ETTİKLERİ KİRLİ İTTİFAĞI İTİRAF ETTİ

"Özellikle muhalefet belediye başkanlarının, bu dönemde birlik beraberliği olmadı. Hiç kimse bu bölgede yaşanan haksızlık karşısında bir söz söylemedi. Bu belediye başkanlarına sahip çıkmadı. Bunu üzülerek söylüyorum. Oysa biz Türkiye'nin demokratikleşmesi için, büyük bir demokratik ittifakı kurmuştuk. Ve bunu 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, iptal edilen İstanbul seçimleri başta olmak üzere birçok yerde demokrasi ittifakıyla aday göstermedik. Demokrasi ittifakı kazansın diye o adayları sahiplendik. Bunlar önemliydi. Çünkü biz geleceğe yatırım yapmak istedik.

"GEREKTİĞİ ZAMAN CEVABI VERECEĞİZ"

Fakat bugün Türkiye'nin batısında böylesi durumlar yaşanırken, bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır. Bu gerçekliği ortaya koymak gerekiyor."