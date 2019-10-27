HDP'li vekilden itiraf gibi açıkalama! "PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür"

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'li vekilden itiraf gibi açıkalama! " ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür"

annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Oğlunun kaçırılmasının ardından 4 ay süresince yoğun arayışa girdiğini belirten Avunan şunları kaydetti: "Oğlumun bulunması için 'ya gittim orada eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile görüştüm. Baluken, HDP'yi aradıktan sonra bana 'oğlunu HDP götürmüş ve 'ya vermiş.' dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.10.2019 16:10

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor. Oturma eylemine katılan anne Fatma Akkuş, 2015'ten bu yana haber alamadığı kızı Songül'e kavuşana kadar eylemini sonlandırmayacağını söyledi.

Kızı Songül'ü çok özlediğini dile getiren anne Akkuş, "Çocuklarımızı HDP dağa götürdü. Kandırıp çocuklarımızı götürüyorlar. Beş senedir kızımdan haber alamıyorum, HDP çocuklarımızı getirsin. HDP'liler eğer çok istiyorlarsa kendi çocuklarını dağa götürsünler. Onların çocukları dağda değil. Beş senedir ne çektiğimi bir Allah biliyor. Onların çizdiği yol ABD'ye ve İsrail'e çıkıyor. Bu Kürt, Türk meselesi değildir. Madem Kürtleri savunuyorlar o zaman niye benim çocuğumu benden neden koparıyorlar. Kızımı istiyorum, ölene kadar da burada eylemimi sürdüreceğim." diye konuştu.

"HDP OĞLUMU GETİRSİN VE BANA TESLİM ETSİN"

Oğlu Emrah için oturma eylemini sürdüren Bilal Avunan da HDP'ye tepki gösterdi.

Oğlunun kaçırılmasının ardından 4 ay süresince yoğun arayışa girdiğini belirten Avunan şunları kaydetti:

"Oğlumun bulunması için Ankara'ya gittim orada eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile görüştüm. Baluken, HDP'yi aradıktan sonra bana 'oğlunu HDP götürmüş ve PKK'ya vermiş.' dedi. PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür. HDP oğlumu getirsin ve bana teslim etsin. Oğlum, benim sesimi duyuyorsan ve fırsat bulduğu zaman onlardan kaçsın gelsin. 2015'ten bu yana oğlumdan haber alamadım. Ben sonuna kadar burada bekleyeceğim. Yaşıyor mu bilmiyorum."

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HDP'li vekilden itiraf gibi açıkalama! "PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür"
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