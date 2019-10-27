Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İşte terörist Kobani’nin ‘kırmızı bülten’ dosyası

İşte terörist Kobani’nin ‘’ dosyası

Giriş Tarihi: 27.10.2019
İşte terörist Kobani’nin ‘kırmızı bülten’ dosyası
Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Suriye uyruklu 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in kırmızı bülten dosyası ortaya çıktı. Dosyada, 196 ülkede aranan Kobani'nin gerçekleştirdiği saldırılar ve hakkındaki bilgiler yer aldı. Barış Pınarı Harekâtı'ndan önce ABD'nin 'General Mazlum' olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı terörist, Rus yetkililerle uydu bağlantısıyla katıldığı toplantıda göründü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli" demişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte terörist Kobani’nin ‘kırmızı bülten’ dosyası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN