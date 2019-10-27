İşte terörist Kobani’nin ‘kırmızı bülten’ dosyası

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Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Suriye uyruklu 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in kırmızı bülten dosyası ortaya çıktı. Dosyada, 196 ülkede aranan Kobani'nin gerçekleştirdiği saldırılar ve hakkındaki bilgiler yer aldı. Barış Pınarı Harekâtı'ndan önce ABD'nin 'General Mazlum' olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı terörist, Rus yetkililerle uydu bağlantısıyla katıldığı toplantıda göründü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli" demişti.