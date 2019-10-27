Son dakika haberler | Trump ‘Çok büyük bir şey oldu’ demişti: Görüntüler yayınlandı! DEAŞ sözde lideri Bağdadi

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından terör örgütü DEAŞ ile ilgili tartışmalar alevlenmişti. YPG/PKK tarafından bazı DEAŞ hapishanelerinin boşaltılması büyük tepki toplamış ve kaçan DEAŞ'lıların bir kısmı Türk kuvvetleri tarafından Suriye'de yakalanmıştı. Dünyanın gözü Suriye'nin kuzeyindeyken ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklaması geldi. Trump, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda "Az önce çok büyük bir şey oldu" ifadelerine yer verdi. Trump'la çok samimi olan ve Trump'ın kampanya danışmanı David Wohl bu tweeti şu ifadelerle yanıtladı: