Annelerin eylemi 55. gününde PKK ve HDPbirdir

yarbakır'da

BUGÜN NELER OLDU

Diannelerin, HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Çocuklarının terörün elinden kurtarmak için 55 gündür Kandil'e ve HDP'ye direnen anneler, evlatları dağda olan annelerin de kendilerine destek olmasını isteyerek, oturma eylemine katılmalarını istedi. 2014'ten bu yana oğlu Tuncay Bingöl'den haber alamayan anne Fatma Bingöl, "Oğlum İstanbul'da daha 9 yaşında iken HDP'liler tarafından kandırılarak sokak eylemlerine götürülmüş. Oğlum ortadan kaybolduktan sonra bize çektikleri görüntüleri gösterdiler. İstanbul'dan Diyarbakır'a getiriyorlar. Ardından HDP binasında 20 gün tutulan oğlumu teröristlere teslim ediyorlar. Polis olmak isteyen bir çocuk, neden dağa gitsin. Çocuğumun hayalleri vardı. Terör örgütü ve destekçileri hem o'nun, hem de bizim hayallerimizi yıktı" dedi. İki yıl önce kaybolan oğlu Bayram için 8 Eylül günü oturma eylemine katılan Ayten Elhaman ise "Keşke bir kuş olsaydım, oğlumun bulunduğu yeri görebilseydim" diye konuştu. Oğlu Emrah için eylemini sürdüren Bilal Avunan da HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken bana 'Oğlunu HDP götürmüş ve PKK'ya vermiş' dedi. PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür" dedi.