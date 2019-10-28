Bakan Soylu'dan Çukur dizisine tepki! "Lanet bir dizi var..." İşte Çukur dizisi hakkında o sözleri

İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Antalya'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri'nde yapıldı. Geçen yıl dünyada meydana gelen 315 doğal afet olayından 68 milyon kişinin etkilendiğini belirten Soylu, bu afetlerin yüzde 45'inin, ölümlerin yüzde 80'inin, afetten etkilenen kişilerin yüzde 76'sının Asya kıtasında olduğunu açıklayan İçişleri Bakanı, konuşmasının devamında televizyon ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi hakkında "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye" sözleri ile tepki gösterdi.

AFAD'DAN 1 YILLIK 'KIRMIZI ALARM' İLANI

AFAD müdürlerini deprem, sel felaketi ve diğer afet risklerini unutmamak, topluma unutturmamak ve gündemden düşürmemek konularında uyaran Bakan Soylu, "AFAD'ın sorumluğu daha fazla. 1 dakika boş durmamanız lazım. Bugün 27 Ekim. Önümüzdeki 27 Ekim'e kadar AFAD'ın bütün il müdürlerine ve çalışanlarına kırmızı alarm veriyoruz. Hiç durmak yok. Aynen yola devam. Hiç durmamamız lazım. Bence şu psikolojiye girin; 27 Ekim'de deprem var. Büyük bir afet var. 'Ne kurtarabilsek kardır. Ne kadar can, mal ve ülkemizin bir varlığını kurtarabilirsek kardır' psikolojisine girmeniz lazım. Aksi takdirde 'Benden sonra gelen yapar' anlayışı ile karşı karşıya kalırsanız hepimiz yanarız" dedi.

"LANET BİR DİZİ VAR.."

Bakan Soylu, konuşmasında bazı dizilerle ilgili tepkisini de dile getirdi. Soylu, "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun bize. Hakikaten lanet. Beni bağışlasınlar, bir de 'Adana 01' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Çocuklarımızı zehirliyor, bu iki dizi. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum, 'Bu üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye, 'Bu işle ilgili kültür adamları ne yapıyorlar?' diye, 'Özellikle bu dizilerle alakalı ne ortaya koyuyorlar?' diye. Bizim çocuklara öğretmemiz gereken, bambaşka bir şeyken, çocuklarımızı birileri zehirliyor ve buna maalesef bakıyoruz" diye konuştu.