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Batı’nın tiyatrosu sona erdi mi? “’nin öldürülmesi bitiş mi yoksa…”

ABD Başkanı Trump 27 Ekim Pazar günü Türkiye saati ile 16.30’da kameraların karşısına geçerek terör örgütünün sözde lideri ’nin öldürüldüğünü bütün dünyaya duyurdu. Batı tarafından desteklenen ve büyütülen örgütün lideri, yine bir ABD operasyonu ile ortadan kaldırıldı. Sabah yazarı bugün yayınlanan “bitiş mi başlangıç mı” başlıklı yazısında terör örgütü DEAŞ’ın geleceğini kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:56
Batı’nın DEAŞ tiyatrosu sona erdi mi? “Bağdadi’nin öldürülmesi bitiş mi yoksa…”

HAŞMET BABAOĞLU'NUN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

İtiraf etmeliyim ki...
"DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü" haberi geçildiğinde aklımdan şu cümle geçti: Bu kaçıncı öldürülüşü?
Öyle ya...
Üzerlerinden bin bir dolap çevirmek için yaşatılan adamlar aynı gerekçeyle defalarca öldürülürler de...
Belki hatırlarsınız, en son (!) geçen yıl öldürülmüştü.
Bu işi üstlenerek Ortadoğu'da yeni bir sürece geçişe damgasını vuracağını sanan Irak makamları birkaç ay sonra "yanlış istihbaratmış, DEAŞ lideri Suriye'de gizleniyor" açıklaması yapmışlardı.
Bu kez "büyük iş" iddiası" doğrudan ABD Başkanı'ndan geldi. Malum, ABD iddiayı ortaya koyup gerekirse cesedi ortadan kaldırır. (Bu satırları dün erken saatte kaleme aldım, henüz resmi açıklama yapılmamıştı.)

Önce şunu bilelim...
Korkunç bir terör dalgasına liderlik yapan birinin ortadan kaldırılması her durumda iyi haberdir.
Fakat şunu da bilelim...
Sadece vitrinde olup bitenlere bakanlar, esas gelişmeleri kavrayamaz.

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Son dakika: Trump canlı yayında açıkladı... DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü

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