Batı’nın DEAŞ tiyatrosu sona erdi mi? “Bağdadi’nin öldürülmesi bitiş mi yoksa…”

HAŞMET BABAOĞLU'NUN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

İtiraf etmeliyim ki...

"DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü" haberi geçildiğinde aklımdan şu cümle geçti: Bu kaçıncı öldürülüşü?

Öyle ya...

Üzerlerinden bin bir dolap çevirmek için yaşatılan adamlar aynı gerekçeyle defalarca öldürülürler de...

Belki hatırlarsınız, en son (!) geçen yıl öldürülmüştü.

Bu işi üstlenerek Ortadoğu'da yeni bir sürece geçişe damgasını vuracağını sanan Irak makamları birkaç ay sonra "yanlış istihbaratmış, DEAŞ lideri Suriye'de gizleniyor" açıklaması yapmışlardı.

Bu kez "büyük iş" iddiası" doğrudan ABD Başkanı'ndan geldi. Malum, ABD iddiayı ortaya koyup gerekirse cesedi ortadan kaldırır. (Bu satırları dün erken saatte kaleme aldım, henüz resmi açıklama yapılmamıştı.)

Önce şunu bilelim...

Korkunç bir terör dalgasına liderlik yapan birinin ortadan kaldırılması her durumda iyi haberdir.

Fakat şunu da bilelim...

Sadece vitrinde olup bitenlere bakanlar, esas gelişmeleri kavrayamaz.

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