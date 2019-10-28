DEAŞ sözde lideri Ebubekir El-Bağdadi kimdir? Ebubekir El Bağdadi öldü mü?

ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımın ardından Trump'ın kampanya danışmanı David Wohl yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında DEAŞ sözde lideri Ebubekir El- Bağdadi'nin öldüğü iddiasında bulundu. Tüm dünya bu açıklamanın gerçek olup olmadığını merak ediyor. Peki, DEAŞ sözde lideri Ebubekir El- Bağdadi kimdir? DEAŞ sözde lideri Ebubekir El- Bağdadi öldü mü?

EBU BEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Ebu Bekir el-Bağdadi 1971'de Irak'ın Samarra şehrinde doğdu. Irak Savaşı sırasında El Kaide'de kurucusu olduğu IŞİD'in temellerini attı. Suriye'de iç savaşın çıkması üzerine buraya gelerek pek çok faaliyetler yaptı. 2013'te Nusra Cephesi ile kendi örgütünü birleştirdiğini açıkladı. 29 Haziran 2014'te de halifeliğini ilan etti. Bu durum dünya üzerindeki birçok müslüman ülke tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Öte yandan 4 Ekim 2011'de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Bağdadi'yi küresel terörist ilan ederek başına 10 milyon dolar ödül koymuştur.

Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ?

DEAŞ SÖZDE LİDERİ EBU BEKİR EL BAĞDADİ ÖLDÜ MÜ?

ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından "Az önce çok önemli bir şey oldu." şeklindeki paylaşımı kamuoyunda ve medyada heyecan yarattı.

Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, İranlı yetkililer, 'Suriyeli kaynakları Bağdadi'nin öldüğüne dair bilgi verdi' açıklamasını yaptı.

Ayrıca Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta DEAŞ sözde lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti.

Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti.

Haberde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söyledikleri belirtildi.