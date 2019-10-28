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Trump Twitter'dan paylaştı: İşte 'yi bitiren köpek!

Başkanı , lideri 'ye düzenlenen operasyonda bir köpeğin yaralandığını açıklamıştı. 'un güvenlik gerekçesiyle yayınlamayacağız dediği köpeği Trump, sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 02:14 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 02:15
Trump Twitter'dan paylaştı: İşte Bağdadi'yi bitiren köpek!

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü pazar günü yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

Trump, basın açıklamasında bir de operasyona katılan bir köpekten bahsederek yaralandığını ifade etmişti.

Pentagon'un güvenlik gerekçesiyle 'adını yayınlamayacağız' dediği köpeği sosyal medyadan paylaşan Trump, "IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakalanması ve öldürülmesinde böylesine harika bir iş çıkaran harika köpeğin (ismi açıklanmadı) bir görüntüsünü açıkladık!" ifadelerini kullandı.


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Trump Twitter'dan paylaştı: İşte Bağdadi'yi bitiren köpek!
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