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'nin ölümüyle ilgili gelişmesi; liderinin yerini işte böyle buldular!

Dünya lideri 'nin öldürülmesini konuşurken Bağdadi'nin yakalanmasıyla ilgili de gelişmeleri açığa çıkıyor. Cumartesi gece yarısı Idlib'de terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin öldürülmesinde kilit rol oynayan İsmail el İthavi'nin 2018 yılında Sakarya'da yakalanıp Irak'a iade edilmişti. Reuters'e göre İthavi'nin verdiği bilgiler teröristin yerinin tespitinde önemli rol oynadı; işte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 10:56
Bağdadi'nin ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi; DEAŞ liderinin yerini işte böyle buldular!

38 yaşındaki Ebubekir el ; ABD güçleri tarafından öldürüldü. ABD Başkanı Donald Trump operasyonla ilgili detaylı bilgileri verirken 'ın 5 numarasının verdiği önemli bilgiler operasyonun başarılı geçmesine neden oldu. 2018 yılında yakalanan İsmail el İthavi, 6 gün boyunca sorgulanmış ve 14 Aralık 2018'de Irak'a iade edilmişti.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un o dönemde yaptığı haberine göre 6 gün sorgulanan İthavi, 14 Şubat 2018'de Irak'a iade edilmişti. Habere göre İthavi'nin Türkiye'ye nasıl giriş yaptığı da belirlenmiş, önce Irak'tan Suriye'de DEAŞ'ın merkezi olan Rakka'ya gittiği, Rakka'ya yönelik operasyonların ardından da YPG'nin kontrolündeki bölgeden geçerek insan kaçakçıları aracılığıyla Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı öğrenilmişti.

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Bağdadi'nin ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi; DEAŞ liderinin yerini işte böyle buldular!
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