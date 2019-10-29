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kimdir? intihar mı etti?

lakaplı isimli şahıs internet üzerinden paylaştığı bir videoda çocuklara para vermek vaadiyle cinsel istismarda bulunduğu görüntülerini yayınlamasının ardından tüm Türkiye’de infial yaratmış ve 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı paylaşım ile ise Gaga Bulut’un öldüğü iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerinde internet üzerinden yoğun olarak “?” sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, , öldü mü?

Giriş Tarihi: 29.10.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 11:19
Gaga Bulut kimdir? Gaga Bulut öldürüldü mü intihar mı etti?

Gaga Bulut öldü mü sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından ortaya atılan iddia sonucunda sıkça araştırılmaya başlandı. Sosyal medya üzerinden yayılan iddiaya göre çocuklara para verme vaadiyle cinsel istismarda bulunan ve 17 yıl hapis cezasına çarptırılan şahsın öldürüldüğü öne sürüldü. Bunun üzerine "Gaga Bulut öldü mü?" sorusu internet üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, Gaga Bulut öldü mü? Gaga Bulut kimdir? İşte haberin diğer detayları…

GAGA BULUT KİMDİR?

21 yaşındaki Gaga Bulut lakaplı gencin asıl ismi Bulut Altuğ'dur. Aslen Van'lıdır. Fenomen olmak uğruna ailesinden ayrılıp İzmir'e yerleştiğini kendi sosyal medya kanalında takipçilerine anlatmıştı.

Gaga Bulut, İzmir Kordon Boyu 'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip cinsel istismar uyguladığı anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti.

Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ'a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçundan her mağdur için 8'er yıl ve 'müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa ayrıca 1000 gün adli para cezası verilirken, bu paranın 20 bin TL'ye çevrilmesine karar verdi.

GAGA BULUT ÖLDÜ MÜ?

Gaga Bulut lakaplı Bulut Aktuğ'un cezaevinde öldürüldüğü iddia edildi fakat henüz yetkili makamlardan resmi bir açıklama gelmedi.

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Gaga Bulut kimdir? Gaga Bulut öldürüldü mü intihar mı etti?
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