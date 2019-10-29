Külliye'deki kabul töreni ilklere sahne olacak! Barış Pınarı Harekatı kahramanları Külliye'de

Kabul törenine iş, sanat, spor dünyasından ve toplumun her kesiminden toplam 4-5 bin davetli katılacak. Törene, devam eden Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapmış subay, astsubay, uzman çavuş, er, sağlık görevlileri de katılacak.

HACİRE ANA DA DAVET EDİLDİ AMA…

Külliye'deki kabul törenine davet edilenler arasında, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için mücadele eden Diyarbakır Annelerinin simgeleşen ismi Hacire Ana da yer aldı. Ancak dün akşam aniden rahatsızlanan Hacire Ana'nın bu sebeple kabul törenine katılamayacağı öğrenildi.

ÖRNEK İSİMLER

Denizli'deki bahçesinden topladığı elmaları Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirerek güvenlik güçlerine teslim eden Muhammet Yılmaz da bugünkü törenin konukları arasında yer alacak. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde tepeye diktiği direkte Türk bayrağını dalgalandıran 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe de Erdoğan'ın konukları arasında yer alacak.

FETİHTEN KURTULUŞA SERGİSİ

İstanbul'daki Hisart Müzesi'nde yer alan eserlerden oluşan Fetihten Kurtuluşa Sergisi de salonun çeşitli bölümlerinde davetlilerle buluşacak. Üniformalar, madalyalar, canlandırmalar ile 1453 yılından 1923'e kadar olan süreç anlatılacak. Kabul töreninde Kuran-ı Kerim tilaveti de olacak.