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'dan '' açıklaması: Teyit yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, elebaşı Ebubekir el-'nin ölü ele geçirildiğine ilişkin ellerinde resmi teyit olmadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 23:18 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 23:21
Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Teyit yok

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin Amerikan güçleri tarafından öldürülmesine yönelik gelişmeleri değerlendirdi.
Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair ABD'den henüz resmi teyit alıp almadıklarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır, elimizde teyit yok." dedi.

ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU

DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

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Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Teyit yok
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