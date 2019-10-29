Şehitlere veda

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BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn'da PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Erdoğan Türkel (22) için memleketi Adana'nın Yüreğir ilçesinede Yakapınar Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin cenazesi baba ocağından mezarlığa kadar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları atılarak omuzlarda taşındı. Şehit annesi Hayriye Türkel, "Oğlumun mezarını süsleyin. O benim aslanımdı" diyerek ağıtlar yaktı. Törende şehit ağabeyinin üniformasını giyen ve kadın askerler tarafından teselli edilmeye çalışılan lise öğrencisi Eda Türkel ise, "Ağabey böyle mi veda edecektik. Ben şimdi kime ağabey diyeceğim?" diyerek gözyaşı döktü.Türkel cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. PKK/YPG'li teröristlerin önceki gün Resulayn'da açtığı taciz ateşinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, için memleketi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Bağlarbaşı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Sarıtosun binlerce kişinin katıldığı törenin ardından Darıca Şehitliği'nde toprağa verildi. İzmit Belediyesi Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Rubato konserini iptal etti. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde 24 Ekim'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara GATA'da şehit olan 2 yıllık uzman çavuş Mustafa Korkmaz için de Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde toprağa verildi. Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şehitler Erdoğan Türkel, Tahsin Sarıtosun ve Mustafa Korkmaz'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini ilettiSABAH